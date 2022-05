Juan Dinenno saldría de Club Pumas para llegar a Cruz Azul y es que tras el fracaso de lo felinos, el delantero estaría en el radar de la Máquina.

El delantero argentino, Juan Dinenno se ha convertido en una de las piezas fundamentales de los auriazules, por lo que sería una de las bajas más dolorosas.

Y es que, ante la necesidad económica que tiene el conjunto universitario, vendería al centro delantero por 122 millones de pesos.

En ese sentido, la Máquina bien podría pagar dicha cantidad por el centro delantero. El contrato de Dinenno vence a finales de 2022 por lo que si los felinos quieren retenerlo deberían llegar a un acuerdo cuanto antes.

La máquina de Cruz Azul está interesada en Juan Ignacio Dinenno.



Club Pumas y las bajas que se avecinan

Club Pumas ya comenzó con las bajas, hace unos días anunció que Sebastián Saucedo y José Rogeiro.

Además, este martes anunció también la baja de Washington Corozo y agradeció su entrega en el tiempo en el que jugó para el equipo.

Y es que, los Pumas tuvieron una semana muy complicada al perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf y ser eliminados en el repechaje.

No obstante, todo parece indicar que se avecinan más bajas importantes, como la de Alfredo Talavera, quien no ha llegado a un acuerdo con la directiva.

Andrés Lillini sobre su continuidad en Club Pumas

Todo parece indicar, que ni el mismo Andrés Lillini tiene un lugar asegurado en el cuadro auriazul.

Pues, después de los fracasos puso su futuro en manos de la directiva y pidió que se evaluara el proyecto para después tomar una decisión.

“La realidad es que nos quedamos fuera de un repechaje. No daré un discurso para salvarme, ahora vendrán las decisiones. No he analizado nada para el futuro, la directiva tiene que ver la continuidad de todos, sobre todo de los contratos que se vencen”, dijo en conferencia.