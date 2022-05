Un joven se salvó de ser asaltado gracias a que es aficionado de Boca Juniors, uno de los clubes más destacados del futbol sudamericano.

Así es, como lo leen, un aficionado de Boca Juniors iba a ser asaltado, pero cuando los delincuentes se percataron que se trataba de un hincha, como los llaman allá, de este equipo, lo dejaron ir con todas sus pertenencias.

A través de un video en la plataforma Tik Tok, el joven relató los hechos; la publicación la tituló: “Aguante Boca”.

En la secuencia detalló que cuando fue arrinconado por los malhechores, estos se percataron que era un seguidor más del equipo Xeneize y lo dejaron libre.

“Estoy yendo a buscar a mi novia al laburo (trabajo), me quisieron robar y como me vieron con el pantalón de Boca, me arrinconaron y dijeron: `Ah no, este bostero’ y me dejaron ir”, explicó el argentino.

En la publicación además este joven escribió: “Acabo de sacar de un robo por ser bostero”.

El aficionado de Boca Juniors se dijo “con el corazón al límite”

Este aficionado, que libró el asalto en las calles argentinas, se dijo “con el corazón al límite” y agregó: “Chao me dijeron, estoy con el corazón al límite, se me puso a 500″.

Ya con un poco menos de adrenalina, este chico recordó una escena de la película El Planeta de los Simios y una particular frase que ahí se dice, que puso como ejemplo a lo que le acababa de suceder.

“Recordé la escena del Planeta de los Simios cuando César está por matar a Koba y le dice ‘Simio no mata Simio’, es la misma situación simio no roba simio”, dijo entre risas nerviosas por lo que acababa de vivir.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok