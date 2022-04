Josep Guardiola se rindió ante la Selección de futbol de México, la cual consideró que siempre es competitiva, sobre todo en la Copa Mundial de la FIFA y ante grandes rivales.

En entrevista con TUDN, el mítico entrenador catalán aseguró que la Selección Mexicana siempre es un rival duro de encontrar en los Mundiales, sobre todo por la calidad de sus jugadores.

“Siempre ha competido bien y es un rival que siempre es duro de encontrarse en un Mundial porque tiene jugadores dinámicos, todos saben jugar bien al futbol”, señaló.

Josep Guardiola también se dio el tiempo de hablar sobre Gerardo Martino y su trabajo al frente de la Selección de futbol de México, con la que consiguió el pase a Qatar 2022.

El técnico del Manchester City no quiso entrar en detalles, pues desconoce cómo ha sido el proceso, pero aseguró que el Tata Martino es el que mejor conoce al equipo.

“La sensación que tengo de México, no puedo hablar, sé que tienen muy buen entrenador con el Tata Martino. México siempre ha jugado muy bien al futbol ¿Qué le falta? No lo sé porque no lo he visto, no estoy ahí para juzgar lo que le falta, el entrenador es el primero que lo sabe”.

