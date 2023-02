La situación actual de Club Pumas, no es la mejor, pues de la mano de Rafael Puente Jr. han acumulado 2 derrotas consecutivas, además de estar al fondo de la tabla de cocientes, en el doceavo lugar.

En ese sentido, uno de los más grandes fanáticos del cuadro universitario, José Ramón Fernández expresó su sentir respecto a la situación actual del equipo.

Y es que, desde el Guard1anes 2020 que llegaron a una final de la mano de Andrés Lillini, el equipo ha perdido protagonismo y fuerza.

Es por eso, que José Ramón Fernández aseguró que ni la sombra quedó de aquel equipo que era antes, donde ganaban campeonatos. Ahora Club Pumas lleva 12 años sin levantar el título de Liga MX.

“Para todos los que me piden una opinión sobre #Pumas les comento que, al igual que todos, v eo muy mal al equipo, no levanta y urge una reestructuración sería ya. Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron… Me duele #Pumas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Para todos los que me piden una opinión sobre #Pumas les comento que, al igual que todos, veo muy mal al equipo, no levanta y urge una reestructuración sería ya.

Ya no son ni la sombra de lo que algún día fueron… Me duele #Pumas pic.twitter.com/l3lXEmxt3X — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 17, 2023

Club Pumas y los problemas internos

Club Pumas ha sido blanco de críticas, por los problemas que han tenido sus jugadores y las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Dani Alves fue el primero en ser desvinculado del equipo tras la demanda en su contra por abuso sexual en Barcelona.

Además, Palermo Ortiz también estuvo en el ojo del huracán por una denuncia anónima en su contra e incluso la Fiscalía ya inició la investigación.

Pese a todo, el jugador ya fue convocado para el partido frente a Club Chivas pues no les han notificado sobre alguna denuncia.

Club Pumas vs Club Chivas

Club Pumas recibirá a Club Chivas en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la Jornada 8 de la Liga MX.

Los universitarios saben que necesitan sumar unidades para poder escalar lugares en la tabla pues se mantienen en el doceavo puesto.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok