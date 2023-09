Debido a los errores que cometió ante el Club América, Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul, se ha ganado toda clase de críticas y de insultos, ahora de parte del veterano periodista José Ramón Fernández.

Sebastián Jurado ha sido señalado como uno de los principales culpables de la derrota de Cruz Azul 3-2 ante el Club América en la pasada Jornada 7 de la Liga MX. Incluso José Ramón Fernández lo criticó de manera vehemente.

Aunque en los tiros a portería no tuvo nada que hacer, los despejes que realizó fueron equivocados y de ahí nacieron los dos tantos del Club América, obra de Richard Sánchez y Brian Rodríguez, que definieron la balanza a favor del club azulcrema.

Ante esto, un periodista respetado como José Ramón Fernández, perdió las formas al criticar e insultar el actuar del joven portero.

Insultos hacia Sebastián Jurado; nosolo fue José Ramón Fernández

Sebastián Jurado fue víctima de críticas e insultos de parte de la afición y periodistas como José Ramón Fernández por su actuación contra el Club América.

Uno de ellos y de los que más llama la atención fue el de veterano periodista José Ramón Fernández, quien desde sus espacios en ESPN, dijo que el portero no tuvo “madre”.

“A Jurado, alguien tiene que enseñar a despejar de portería, no entregársela al rival. No puede ser que un portero profesional haga esto. Los despejes de Jurado, con todo respeto no tiene madre, no tiene abuela; son un juramento a la deslealtad del equipo”, mencionó el ex jefe de deportes de TV Azteca.

José Ramón Fernández habló exponiendo su recalcitrante antiamericanismo, que ha sido su firma durante la mayor parte de su carrera, desde que trabajaba en Canal 13, después Imevisión, Tv Azteca y ahora en ESPN.

Sebastián Jurado (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Los números de Sebastián Jurado

Después de haber debutado en los Tiburones Rojos de Veracruz, donde destacó entre la pobreza que arrastraba el equipo de Fidel Kuri, que acabó siendo desafiliado del futbol mexicano, Sebastián Jurado estuvo en la mira de los grandes.

Pasó a Cruz Azul en el 2019 y desde que llegó tuvo que competir con el hecho de que delante de él tenía a José de Jesús Corona y ahora que el veterano portero se fue al Club Tijuana, tiene que competir con el joven Andrés Gudiño.

Pero sus números no lo apoyan mucho. En 43 juegos con el Cruz Azul ha recibido 63 goles.

