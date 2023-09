Siguen las críticas al portero de Cruz Azul, Sebastián Jurado, por su accionar ante el Club América que propició la derrota del equipo cementero 3-2 ante las Águilas.

Sebastián Jurado ha sido señalado como uno de los culpables, o el principal culpable de la caída de Cruz Azul ante el Club América en el juego celebrado el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca.

Dos malos despejes del portero Sebastián Jurado nacido en las fuerzas básicas de los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz, fueron una de las cusas de la caída del equipo, que acumuló su quinta derrota del torneo.

Ante esto han venido críticas de todos los sectores y una de estas fue la del comediante Franco Escamilla, quien es aficionado a los cementeros.

Un comediante se burla de Cruz Azul

El comediante Franco Escamilla criticó la actuación del portero Sebastián Jurado en el juego en el que su equipo, Cruz Azul, cayó ante el Club América.

El regio dijo que era preferible “poner una mochila” , que dejar al veracruzano como guardameta de los cementeros.

En sus redes sociales, el comediante indicó: “Ya lo he dicho demasiado, yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarran así, como a Patricio (de Bob Esponja) en la portería. ¿Sabes qué es lo que me surra? Me dicen ‘¿viste el paradón de Jurado?’ Sí, sí vi cuando un wey remató y le pegó en la cara y se cul*ó todo”.

Y le advirtió que no dejará de atacar al guardameta: “Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas”.

Ante los dichos de Jurado, que sólo le importaban las críticas de quienes tuvieran su teléfono, Franco Escamilla dijo: “Tengo tu teléfono cabr*n, tengo tu teléfono pero no te voy a decir nada, al chil*, al chil* (…) Cada quien sabe cómo hace su trabajo, lo acabo de decir, eres malo, sí, ¿has funcionado? No”.

Franco Escamilla le tiró con todo a Sebastián Jurado tras su mal partido ante América 🤯💥#CentralFOXhttps://t.co/CIyoAfszSw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 5, 2023

Los números de Sebastián Jurado con Cruz Azul

Para el Clausura 2020, Sebastián Jurado fue contratado por Cruz Azul en una operación que involucró tanto al Veracruz como al Monarcas Morelia.

Ambos equipos ya desaparecidos.

Llegó para ocupar el puesto de José de Jesús Corona, pero la calidad del veterano portero hizo que siguieran en la banca por bastante tiempo.

Cuando Jesús Corona se lesionó, Sebastián Jurado fue titular pero se despidió de esta cuando fue goleado 7-0 por el Club América.

Ahora que reapareció fue pare volver a recibir otros tres goles de las Águilas.

