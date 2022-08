El periodista José Ramón Fernández lo dejó muy claro, solo llegaría a Televisa si corren al Burro Van Rankin.

Y es que ya se avecina el Mundial de Qatar 2022; en ese sentido las televisoras líderes harán todo por tener más audiencia.

Siendo José Ramón Fernández un referente en el periodismo, fue cuestionado en el programa de Saga Fut conducido por el mismo Burro Van Rankin, si llegaría a Televisa.

El periodista no le cerró las puertas por completo; sin embargo aseguró que sí sería muy complicado que sucediera.

“Nunca me han llamado pero sí me llaman, me dan un sueldo maravilloso y me dejan hacer lo que yo quiera, perfecto, lo haría pero va a ser difícil, tendría que cortar de tajo a muchos, muchísimos”, sentenció.

Cuando el Burro Van Rankin le cuestionó a quién correría, José Ramón contestó rápidamente: “Tú” entre risas.

José Ramón Fernández se atribuye grandeza del Club América

A pesar de que José Ramón Fernández se ha declarado abiertamente americanista, aseguró para un documental de Netflix que eso ha ayudado a que el Club América sea de los más odiados.

“De los 80, 90 (...). Porque a pesar de que soy antiamericanista 100 por ciento, creo que esa parte ayudó al América a crecer, a ser más fuerte, más importante, quizá a ser más odiado”, dijo.

José Ramón Fernández sobre Televisa

Pero José Ramón Fernández también ha estado en el ojo del huracán por sus contantes críticas a Televida, dueño del Club América.

Incluso, alguna vez mencionó que los que trabajan en dicha empresa son incompetentes y corruptos.

“Televisa es un desastre, son una cantidad de incompetentes, corruptos, donde dicen que lo que hacen está bien hecho. Parece imposible que vendan a ese equipo de futbol”.

