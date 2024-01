La Roma no aguantó más los pésimos resultados del entrenador portugués José Mourinho, quien fue echado del club este 16 de enero; en México ya hay quienes sueñan con ver al The Special One en su equipo.

Mediante un lapidario comunicado, La Roma informó que José Mourinho no seguirá en el banquillo de cara al cierre de temporada.

“Roma anuncia que José Mourinho y sus colaboradores técnicos dejarán el club con efecto inmediato”, se leyó en el comunicado.

Luego de ello, en redes sociales varios fans mexicanos se ilusionaron con la idea de ver a Mourinho en un equipo de la Liga MX.

Y es que, recordemos, hace unos meses el nombre del DT luso fue tendencia en México debido a que, se especuló, podría venir al futbol nacional, pero todo se trató de una campaña publicitaria para Sky.

José Mourinho, un sueño imposible para la Liga MX

Aunque sería todo un agasajo tener a una personalidad del tamaño de José Mourinho en la Liga MX, lo cierto es que, al menos por ahora, su fichaje luce imposible.

Para empezar, el torneo va empezando, de modo que todos los equipos tienen entrenador, además, seducir a un tipo como José Mourinho no es nada sencillo.

Pero en el futbol todo puede pasar y, si ya tuvimos en la Liga MX a figuras de la talla de Ronaldinho y Pep Guardiola , así que tampoco se trata de algo irrealizable.

Eso sí, por ahora se ve difícil que el portugués vaya a venir a México, pues sus expectativas y planes a futuro se encontrarían en Europa.

Aunque también se le ha vinculado con el futbol de la MLS, incluso hace unos meses sonó para hacerse con las riendas de la Selección de Estados Unidos.

Ponen a José Mourinho en la órbita del Barcelona

Después de que se dio a conocer que José Mourinho no seguiría en La Roma, la prensa europea soltó un rumor en torno a que el mencionado DT está en la órbita del FC Barcelona.

Un rumor que enseguida desató toda clase de polémica, pues, recordemos, José Mourinho ya dirigó al Real Madrid, de ahí que los culés no lo vean con tan buenos ojos

Lo malo es que el proceso de Xavi Hernández en el FC Barcelona cada día se vuelve más insostenible, por lo tanto podría avecinarse un cambio de timón.

Cabe señalar que el mexicano Rafa Márquez también es candidato para llegar al banco del Barcelona, pues dirige a la filial del cuadro culé y mal no lo ha hecho.

