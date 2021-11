Jorge Campos explotó contra los dirigentes del futbol mexicano, pues consideró que se sigue haciendo lo mismo desde hace 30 o 40 años, y no ha habido un progreso.

En entrevista con ESPN, el ‘Brody’ criticó el gran número de jugadores extranjeros que hay en la Liga MX, lo cual se traduce en salida de pocos futbolistas mexicanos.

Recordó que en su época de jugador, el límite de extranjeros era de cuatro, lo que obligaba a los equipos a buscar jugadores de calidad, que además enseñaban a los jóvenes.

“Se sigue haciendo lo mismo desde hace treinta o cuarenta años y la prueba está en que la Liga MX cuenta con múltiples extranjeros”, dijo.

“En mis tiempos había cuatro como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”

Jorge Campos