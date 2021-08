Jonathan Dos Santos siempre ha manifestado su cariño por el Club América, en el que triunfo su padre Zizinho; sin embargo, parece que ya descartó la idea de ser jugador azulcrema.

En declaraciones tomadas por ESPN, Jonathan Dos Santos señaló que “le hubiera encantado” jugar en el Club América; no obstante, sus planes podrían ser otros.

El menor de los Dos Santos señaló que, pese a que le gusta la idea de jugar con las Águilas, su principal deseo es jugar con el Galaxy de Los Ángeles por el resto de su vida.

“No estaría nada mal, la verdad siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América, es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado que mi deseo es quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí. Disfruto el presente”

Jonathan Dos Santos