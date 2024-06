De nuevo abrimos el caso de Dani Alves. Esto porque su esposa, Joana Sanz, reveló la razón por la que no se divorcia del exfutbolista.

O bueno según ella, ya que hace poco tiempo Joana Sanz cumplió años, y en su fiesta de celebración se le vio a Dani Alves.

Por eso mismo, las redes sociales se llenaron de comentarios como: “¿Por qué regresó con Dani Alves”. Y es que la opinión pública tiene en el ojo al exfutbolista por lo que fue condenado.

Si recordamos, en febrero del 2024 fue recibió una condena de 4 años por violar a una mujer en una discoteca en Barcelona, después salió de prisión. Más adelante veremos que sigue con este caso que aún no termina.

Joana Sanz revela la verdadera razón por la que no se divorcia de Dani Alves

Cuando Dani Alves estuvo en prisión, Joana Sanz comentó que se iba a separar del exfutbolista, sin embargo ahora que está en libertad condicional, no se sabe si ya regresaron.

Aunque, Joana Sanz dejó una pista sobre esa situación. En una historia de su instagram dijo algo sobre su divorcio con Dani Alves.

La modelo comenzó hablando sobre que la fiesta del matrimonio era muy linda y es un gran recuerdo. Después habló sobre el divorcio: “No es tan fácil, cuando ese matrimonio ya no va para ninguna parte, divorciarse. Yo pensaba que era más de lo mismo; un papel firmado y ya. Pero no, mis amores; es super jodido divorciarse, así que no se casen.”

¿Qué sigue en el caso Dani Alves? El exjugador de Pumas podría regresar a prisión

Ya sabemos la razón por la que Joana Sanz no se divorcia de Dani Alves, ahora veamos en qué situación legal se encuentra el ex futbolista de Pumas.

En estos momentos, Dani Alves se encuentra en libertad condicional, la defensa logró que saliera de la cárcel por varios motivos. Además lo que tenía que hacer era pagar una multa de un millón de euros.

Usted se preguntará: ¿no le habían dado una condena? Pues sí, pero no fue la sentencia final, por lo que los abogados de Dani Alves lograron ganar tiempo y que saliera de prisión con la condición que no huya de Barcelona. Por eso tiene que ir a firmar cada semana y entregó su pasaporte.

El veredicto final es posible que dure en llegar unos años, se podría decir que hasta 2.