El legendario Guillermo Ochoa, terminó una temporada para el olvido. Y ahora que no tiene equipo, ya reveló en dónde estará. Aunque nos fintó a todos.

Es decir, se pensaba que Memo Ochoa nos iba a dar una gran noticia, pero no fue así. Sí reveló su siguiente equipo pero no es cómo lo que pensábamos.

Recordemos que el arquero mexicano terminó su ciclo con el Salernitana de Italia, equipo en el que descendió de categoría.

Además cuando todos aseguraban que iba a estar en la Copa América. Jaime Lozano sorprendió a todos al no llamarlo.

Memo Ochoa revela cuál será su próximo equipo y lo revientan en redes; vestirá de amarillo

Visto lo anterior, se esperaba que Guillermo Ochoa revelará al fin su próximo equipo, ya que no se han tenido noticias sobre él.

Pero lamentablemente, sí habló sobre su futuro, pero caímos en una trampa de la publicidad. Ya que todo fue un comercial de una película.

El filme que promocionó es la de los Minions, así que será arquero y vestirá de amarillo: “Hoy estoy aquí para anunciarles algo grande, algo mega y es que me uno al equipo de Los Mega Minions”.

Ante esto, las redes sociales se le volcaron. En ellas se pueden ver comentarios como: “Con eso no juegues Memo, ya dinos”, “a ver si ahí no te comes otros mil goles”, “necesita dinero”.

🚨 ¡Atención! Tengo un anuncio MEGA importante sobre mi próximo equipo ⚽

#DM4 solo en cines el 3 de julio. #UniversalPartner pic.twitter.com/fdrfoDhQID — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 27, 2024

¿En dónde jugará Guillermo Ochoa para la próxima temporada?

Después de que Guillermo Ochoa nos engañara a todos con su comercial de los Minions. La verdadera pregunta sigue ahí: ¿dónde jugará?

Pues hasta el momento no se sabe, se comentó que era seguro que Memo Ochoa llegara a Brasil, específicamente al Corinthians. Sin embargo, ya no se confirmó nada.

Lo que es seguro es que tendrá un equipo para la siguiente temporada, y seguramente para la siguiente. Ya que su objetivo es llegar al Mundial del 2026 en México