El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, aseguró que el perfil de Diego Cocca no era el adecuado para la Selección Mexicana.

Fue en una entrevista en ESPN donde Chucho Martínez manifestó su desacuerdo con la elección de Diego Cocca, quien está al frente de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Cabe señalar que para muchos el DT argentino fue “impuesto” por Alejandro Irarragorri, mandamás del Grupo Orlegi, dueño del Club Santos Laguna y Atlas FC .

Según Jesús Martínez, el perfil tenía que ser uno que se adecuara a la visión de largo plazo y que impregnara su estilo en todas las Selecciones Nacionales.

“No, para mí no (Diego Cocca daba el perfil). No es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la selección mexicana, sino para la Sub-23, para la directiva, para todos los puestos, para los directivos”, dijo el dirigente.

Marcelo Bielsa era el bueno para Jesús Martínez

Vaya que Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, tenía claro el perfil del que debía ser el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Y para Jesús Martínez el perfil adecuado era el de Marcelo Bielsa, entrenador argentino que ha sido alabado por entrenadores de la talla de Pep Guardiola .

Inclusive, Chucho reveló que Marcelo Bielsa estaba más que emocionado con el proyecto que le presentaron para dirigir a la Selección Mexicana; sin embargo, de un momento a otro los perfiles cambiaron.

“Bielsa quería ser entrenador, no sabes el proyecto que traíamos, impresionante, hablamos no menos de seis horas. Estaba emocionado con lo que teníamos”, acotó el presidente del Grupo Pachuca.

La Selección Mexicana es de la gente, afirma Jesús Martínez

Finalmente, Jesús Martínez recordó que la Selección Mexicana no debe ser propiedad de la Federación de Futbol Mexicana ni de un reducido grupo de dueños, sino que pertenece a la afición.

“El problema es que la Selección Mexicana es de la gente, en la FMF sabemos la estructura y la Liga MX, es lo que peleamos, la Selección sí es de la gente. Trato de expandirlo, darle otro tipo de apertura al Tricolor”, añadió.

