Jesús Dueñas ha alzado la voz por él y por sus compañeros de profesión al acudir a la Fiscalía para denunciar a un equipo de la Liga MX por falsificar su contrato.

Jesús Dueñas decidió publicar una imagen en su cuenta de instagram en el que anunció que denunció al FC Juárez por falsificar su contrato, mismo que era de 3 años, pero los fronterizos solo registraron uno.

Jesús Dueñas llegó al FC Juárez por órdenes del Tuca Ferretti, equipo con el que firmó un contrato de 3 años, pero que al término de solo un año, el equipo decidió desprenderse de sus servicios.

Los Bravos justificaron su salida del equipo diciéndole que solo firmó contrato por un año, y que no recibiría ninguna indemnización, por lo que Jesús Dueñas acudió a las autoridades.

Jesús Dueñas denuncia ante la Fiscalía a equipo de Liga MX por falsificar su contrato

Jesús Dueñas no se quedó callado ante la injusticia que hizo el equipo de la Liga MX, por lo que en acudió al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) luego de que su caso no prosperara en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) pese a que falló a su favor.

Esta situación provocó que Jesús Dueñas acudiera a la Fiscalía General de Justicia para poder resolver la situación y que las “leyes se apliquen como corresponde”, según dijo el jugador.

“El camino hacia la justicia. Hoy quedó ratificada mi denuncia en contra de FC Juárez, por haber falsificado mi contrato de trabajo”...

“Alzo la voz por mí, pero también por mis compañeras y compañeros futbolistas que como yo, han sufrido una injusticia por parte de algún club. Tengo plena confianza en que las autoridades resolverán este caso aplicando correctamente las leyes, atendiendo a la verdad”, dijo Jesús Dueñas en sus redes sociales.

Jesús Dueñas tiene pruebas para culpar a FC Juárez de falsificar su contrato

Jesús Dueñas acudió a la Fiscalía con pruebas en la mano, por lo que dijo que sí puede demostrar que él firmó un contrato de 3 años, y no de uno como afirman los Bravos.

“Al llegar al club firmé un contrato por tres años, cuando terminé el primer año, al finalizar el Clausura nombran a un nuevo entrenador y a una nueva directiva. Me comentan que ya no entraba en planes del equipo y en ese momento se me informó que tenía un contrato de solo un año, el cual yo no firmé.

“Solicité una copia del contrato que tenía con el club Juárez con la FMF y se me envió ese contrato de solo un año, pues es el que estaba registrado, con el cual jugué el Apertura y el Clausura. Agradezco a Dios que pude mostrar el verdadero contrato que pude firmar por tres años como prueba en mi proceso”, aseguró el jugador.