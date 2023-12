Cruz Azul nunca está lejos de la polémica y pese a que ahora se encuentra armando un gran equipo para el próximo torneo, Jesús Dueñas explotó en contra del equipo.

Fue a través de sus redes sociales, donde Jesús Dueñas mandó un contundente mensaje a Cruz Azul, revelando que lleva casi un mes separado del primer equipo.

El ex del Club Tigres señaló que no ha podido entrenar, no hizo la pretemporada y que usa los vestidores del cuadro Sub-23, por lo que no tiene certeza de su futuro.

“27 días separado del plantel, en teoría, el día 11 resolvían mi situación laboral. Sin pretemporada, sin poder entrenar en el primer equipo y utilizando el vestidor de la sub23. No tengo respuesta alguna, ni certeza de mi futuro. En dónde queda mis derechos de jugador profesional”, señaló.

Jesús Dueñas explota contra Cruz Azul

Jesús Dueñas en Cruz Azul

Jesús Dueñas llegó a Cruz Azul apenas para el torneo Apertura 2023 a petición expresa de Ricardo Tuca Ferretti, quien lo conocía de varios años en el Club Tigres.

Sin embargo, el multicampeón con el Club Tigres no tuvo mucha actividad en el cuadro de La Máquina, viendo actividad solo en 9 juegos, 6 del Apertura 2023 y 3 de la Leagues Cup.

Jugó un total de 373 minutos con el cuadro de La Noria, donde registró cero anotaciones, una asistencia y dos tarjetas amarillas.

Ahora Jesús Dueñas, de 34 años de edad, no sabe cuál será su futuro, si seguirá en Cruz Azul o en otro equipo de la Liga MX.

Jesús Dueñas y otras posibles bajas de Cruz Azul para el Clausura 2024

Cruz Azul está en plena reestructuración bajo la gestión de Iván Alonso y Martín Anselmi, una donde Jesús Dueñas y otros jugadores no serán tomados en cuenta.

Hasta ahora las únicas bajas de Cruz Azul son Sebastián Jurado, que irá al FC Juárez; Kevin Castaño, se irá al Krasnodar ruso; e Iván Morales, que rescindió contrato.

Otras posibles bajas de Cruz Azul:

Carlos Salcedo

Moisés Vieira

Diber Cambindo

Jesús Dueñas

