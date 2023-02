Javier Aguirre es el hombre del momento en el Mallorca . De la mano del mexicano, el cuadro mallorquín se ha olvidado del tema del descenso y ahora aspira a entrar en competencias europeas.

El RCD Mallorca venció 1-0 el Real Madrid. El Vasco Javier Aguirre volvió a derrotar, 12 años después, al cuadro Merengue.

La última ocasión en que un equipo dirigido al cuadro del Real Madrid CF, fue en el 2011, cuando el técnico mexicano ganó con el Zaragoza 2-3 a los blancos.

Pero eso no hace que el exentrenador de la Selección Mexicana despegue los pies del suelo.

Javier Aguirre, con los pies en el suelo

Javier Aguirre volvió a derrotar al Real Madrid, 12 años después de la última ocasión en que pudo hacerlo, en el 2011 con el Real Zaragoza.

El Mallorca derrotó 1-0 al cuadro blanco, gracias a un autogol de Nacho, quien metió el balón en su propia portería a los 13 minutos de juego.

Sobre esta victoria, el Vasco comentó que lo más importante es no despegar los pies del suelo: “Hay que ser humildes en la victoria y la derrota. No podemos desviarnos y creernos algo que no somos”, mencionó.

Sabe que es momento de festejar, y no quiere los festejos: “No seré yo quien frene la euforia de la gente y del vestuario, pero con tranquilidad porque ningún equipo se ha salvado con 28 puntos ”.

Con esta victoria, el Mallorca llegó a 28 puntos y se colocó a sólo tres de poder aspirar a posiciones europeas.

Siendo más específico en el juego, indicó que era hora de que “la fortuna corriera a nuestro favor.

No es fácil parar un penalti y también ayudó mucho ir por delante en el marcador. El mérito es de los jugadores”, indicó.

“Tuvimos esa dosis de fortuna que nos había faltado”: Javier Aguirre pic.twitter.com/rnPlpMiLXd — Andre Marín (@andremarinpuig) February 5, 2023

Los equipos de Javier Aguirre en España

Javier Aguirre llegó a España en el 2002 , para dirigir al Osasuna, lo que dio inicio a una gran trayectoria por el futbol europeo.

En España, el Vasco ha dirigido a los siguientes equipos:

CA Osasuna.

Atlético de Madrid.

Real Zaragoza.

RCD Espanyol.

Leganés SAD.

Mallorca FC.

