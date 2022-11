En el Mundial de Sudáfrica 2010, Javier Aguirre, entonces director técnico de la Selección Mexicana, salió a una conferencia previa al partido ante la Selección Argentina de los octavos de final con una actitud misteriosa.

El ‘Vasco’ se mostraba molesto, cortante en sus respuestas y con una gorra hasta los ojos; era evidente la molestia del estratega mexicano antes de medirse a la Albiceleste.

El por qué estuvo por muchos años escondido, pero Javier Aguirre ha disipado todas las versiones, en su nueva participación con TUDN, en el programa “Los Maestros en La Jugada”.

El pesimismo de la prensa, la principal molestia de Javier Aguirre

Javier Aguirre, actual director técnico del RCD Mallorca de España, sorprendió a todos con su conferencia antes del México vs Argentina en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

El timonel ex de Rayados de Monterrey y Club Pachuca , criticó que la prensa metió en la afición la idea de que la Selección Mexicana no aspiraba a nada, después de su boleto a los octavos de final y su eliminatoria.

“Entonces yo estaba irritado, yo decía no nos dan valor, no están poniendo en perspectiva lo que hemos hecho, nos minimizaron, nos vapulearon, digo el entorno, no nos daban ni un crédito ¡no se vale!”, confesó el “ Vasco ”.

“Habían permeado entre la afición la idea de que no íbamos a ningún lado (los medios de comunicación), y no me pareció correcto y yo no quería salir a esa rueda de prensa por el pesimismo pre partido”, agregó el estratega mexicano .

La gorrita de Aguirre y que chinguen a su madre todos jajajajaja pic.twitter.com/xrcY9ucBdB — 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗥𝗘 (@juanRE09) November 30, 2022

¿Cómo quedó en ese partido ante Argentina?

La historia de la Selección Mexicana fue la misma de siempre en Sudáfrica 2010. El Tricolor se quedó en octavos de final, luego de caer ante Argentina.

El cuadro nacional cayó 3-1 con anotaciones de Carlos Tévez (26′ y 52′) y otro tanto de Gonzálo Higuaín (33′); Javier ‘Chicharito’ Hernández descontó por México al minuto 71.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok