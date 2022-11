Javier Aguirre asegura que la Selección Mexicana puede dar la sorpresa y avanzar al quinto partido.

Aunque, Javier Aguirre fue honesto y admitió que no tendrán un reto sencillo, pues los rivales que tienen en la puerta traen buen nivel.

“México se ha preparado bien, aunque tiene un grupo difícil con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Pero tengo mucha fe en que por fin podamos llegar a cuartos de final, ya que en los últimos siete mundiales siempre nos hemos quedado ahí, en la orilla”, dijo.

Aunque, el técnico cree que puede haber sorpresas e incluso alguna de las selecciones de África.

“Puede haber una sorpresa africana y ojalá también algún equipo de la Concacaf y sea México la sorpresa”.

Por otro lado, el Vasco Aguirre mencionó a sus selecciones favoritas entre las que se encuentran Argentina, el rival de México y Brasil.

“Brasil, por supuesto. Argentina por supuesto. También Francia, España. Hay cinco o seis equipos que siempre están en las quinielas”, agregó.

Javier Aguirre con el Mallorca

Javier Aguirre enfrentará al Atlético de Madrid este miércoles a las 14:30 horas tiempo del centro de México.

El Mallorca milita en la doceava posición de la tabla con solo 16 unidades.

No obstante, Javier Aguirre no podrá estar presente pues fue expulsado pero al parecer no es algo que le preocupe pues asegura que el papel del técnico no es fundamental en el partido.

En ese sentido, confía en que se puedan llevar el triunfo contra el Atlético de Madrid.

“Los técnicos tenemos muy poquita participación durante los partidos, quizás, sí en el medio tiempo cuando los reúnes a todos. Tienes cinco cambios para intentar mejorar; quién esté en el banquillo es irrelevante, no afecta a los jugadores”, dijo.

