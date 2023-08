Javier Aguirre reventó a LaLiga por los cambios que presentó durante la Jornada 1 de la temporada 23/24, comparándola con lo que ha estado haciendo la famosísima Kings League, desde hace unos meses.

Javier Aguirre no se guardó nada y reclamó que en lugar de estar copiando los buenos hábitos de competencias como la Premier League, LaLiga se ha desviado del camino.

“Opino como (Unai) Simon con respecto a las cámaras. No todo vale con dinero y hay que priorizar cosas. Antes el ejemplo era la Premier League, ahora estamos en lo que hace la Kings League”, explicó el Vasco Aguirre.

Sus palabras hacen alusión a la inconformidad del arquero del Athletic de Bilbao, Unai Simón, por permitir que las cámaras de la televisión ingresen a los vestidores antes de un partido para transmitir en directo lo que ocurre.

“El vestuario siempre lo he caracterizado de algo personal o privado. Los jugadores tenemos muchas manías que no queremos que salgan a la luz. A mí no me gusta, no me siento cómodo”, dijo el guardameta español el pasado miércoles 13 de agosto.

💪⚽ Esta es la auténtica 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥.



🤩 ¡#LALIGAEASPORTS como nunca la habías visto!#𝘓𝘢𝘍𝘶𝘦𝘳𝘻𝘢𝘋𝘦𝘕𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰𝘍𝘶́𝘵𝘣𝘰𝘭 pic.twitter.com/IuewAfwDMn — LALIGA (@LaLiga) August 14, 2023

Javier Aguirre aplaude a los árbitros por compensar los minutos que se pierden en los partidos de LaLiga

Javier Aguirre se dio un espacio para aplaudir lo que están haciendo los árbitros en LaLiga, luego de que tundiese fuertemente al torneo por las innovaciones que ha propuesto en ‘pro’ del espectáculo.

El Vasco se dijo a favor de que los nazarenos compensen los minutos que se pierden en los partidos, no solo con uno o dos de agregado, sino con una cantidad considerable.

“Me gusta que se jueguen 45 minutos y no 36 fingiendo faltas, calambres, pérdidas de tiempo en los saques del portero. Está muy bien para acabar con esas cosas, pero hay que ser prudentes”, mencionó el técnico del RCD Mallorca.

“Antes existía la regla de 30 segundos por cada cambio, pero no se aplicaba”, finalizó el estratega mexicano de 64 años de edad en conferencia de prensa.

Javier Aguirre (EFE)

Javier Aguirre: ¿Cuándo y contra quién es su próximo partido en LaLiga?

Javier Aguirre y el RCD Mallorca vuelven a la acción de la temporada 23/24 de LaLiga el próximo viernes 18 de agosto, cuando reciban la visita del Villarreal.

El encuentro está pactado para jugarse en el Iberostar Estadio, a las 11:30 hrs. para inaugurar la actividad de la Jornada 2 del campeonato español.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok