La salida del Chucky Lozano del Napoli es inminente pero ahora habría un nuevo candidato que querría hacerse de los servicios del delantero mexicano.

Se trata de nada más y nada menos que del Sevilla de LaLiga; después de varios rumores que ponían al Chucky Lozano en la MLS, un nuevo contendiente habría entrado en la puja por el mexicano.

De acuerdo con medios italianos, el Sevilla tiene la mirada puesta en el Chucky y ya planean hacer una negociación. Sin embargo tienen que llegar a un acuerdo económico con el Napoli; cabe recordar que el mexicano termina su contrato con el cuadro de la Serie A en 2024.

No obstante el presidente del Napoli no quiere que el mexicano se vaya gratis y es que si no renueva sería vendido en este mismo verano.

La jugosa cantidad que el Napoli espera recibir por el Chucky Lozano

El Napoli tiene nuevo técnico se trata de Rudi García quien sí tenía contemplado al Chucky Lozano para la presente temporada 2023 -2024; sin embargo él tendría que tomar una decisión cuanto antes sobre su futuro.

Por otro lado el Napoli espera recibir una jugosa cantidad por el mexicano pero el mercado de fichajes no es tan extenso y tendría que tener una opción cuanto antes con tal de que no se vaya gratis, esperan recibir alrededor de 400 millones de pesos.

Chucky Lozano en la MLS

En los últimos días se habló de que el LAFC de Carlos Vela haría una jugosa oferta por el Chucky Lozano, incluso el mismo mexicano dijo en una entrevista que le encantaría tener al ahora jugador del Napoli como compañero de equipo en la MLS.

“Lo de Chucky, lo dije antes... que decida lo mejor para él, su futuro, familia, su carrera. No sé qué está pasando, pero si LAFC es el lugar para él, si es aquí, bienvenido, aportará mucho, pero no tengo más información”, dijo Vela.

Pero, al parecer las negociaciones se complicaron de última hora y el Chucky se alejó de la MLS.

