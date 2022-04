Javier Aguirre ha causado sensación en su regreso a LaLiga de España, no sólo por su última victoria con el Real Mallorca, sino también por sus ‘mañas’ en pleno partido.

Fue el canal de televisión español Movistar+ el que sacó una pieza en la que siguió las acciones del Vasco Aguirre en el duelo del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid.

En el video se puede observar cómo el entrenador mexicano vivió el encuentro, pero algo que llamó la atención fue una de sus ‘mañas’: esconder los balones cuando iba ganando.

En la pieza se puede ver a los recogebalones tomar los esféricos y tardando en dárselos al portero rival; sin embargo, el DT mexicano se desmarcó de esta acción.

“No tengo nada que ver con eso. Yo me dedico a entrenar, yo no corto el pasto, no riego, no soy supersticioso”, señaló Javier Aguirre en la conferencia de prensa posterior.

Javier Aguirre, en buen camino para salvar al Real Mallorca del descenso

Javier Aguirre llegó al Real Mallorca con la única misión de salvar al equipo del descenso y mantener la categoría para la próxima temporada de LaLiga.

De momento, la misión luce bastante posible para el experimentado entrenador mexicano, sobre todo después de derrotar al Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

Tras dos partidos dirigidos, Javier Aguirre lleva saldo de una derrota y una victoria , pero tiene al equipo fuera de los puestos de descenso (lugar 17).

El camino de Javier Aguirre para salvar al Real Mallorca

A Javier Aguirre y a su Real Mallorca le quedan siete finales para salvar al equipo del descenso en LaLiga, pero el camino no será nada fácil para el equipo balear.