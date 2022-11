Pensé que Mauro Camoranesi, argentino con nacionalidad múltiple, que fue campeón del mundo con Italia en el mundial de Alemania 2006 (puede considerarsele incluso, como el único mexicano campeón en un Mundial de futbol de selecciónes mayores), y que se expresó con desdén y desprecio de una liga (la mexicana) que lo formó como futbolista (Cruz Azul y Santos) y le sirvió cómo trampolín para irse a jugar a la ‘Serie A’ italiana (Juventus de Turin) y de ahí al seleccionado nacional azzurri hasta levantar, como ya se dijo, la copa del mundo de la FIFA en la gran final contra la Francia de Zidane.

Extrañeza causó a muchos, tanto sus compañeros en la mesa de análisis de Televisa llamada ‘los maestros’, conformada por directores técnicos que son gigantes en su trabajo, cómo Ricardo Antonio La Volpe, Nicolás Larcamón, Jaime Lozano y Javier Aguirre, la forma en la que se refirió a la liga mexicana, que si bien pasa por su peor crisis en 44 años (no solo la liga, sino el futbol mexicano, en general) esta misma es pasajera, y el pésimo desempeño de la Selección Mexicana en Qatar 2022 obligara a acelerar cambios urgentes como regresar el descenso/ascenso, la Copa Mx, y poner especial énfasis en un límite de extranjeros en los clubes; pero de eso, al nivel que sugirió Camoranesi tiene la liga mexicana, es un despropósito.

Más me causó confusión el haberlo visto años antes en programas de televisión, defender a capa y espada a la misma Liga Mx, y platicar como también lo hacía en cada oportunidad en Argentina e Italia. Pero esto último lo hacía a mediados de la década pasada, cuándo recién retirado cómo jugador en activo, buscaba en la liga mexicana una oportunidad como director técnico, misma que llegó por parte de los ya desaparecidos CORAS de Tepic, donde tuvo paupérrimos resultados y se prescindió de sus servicios, después, por el 2017, los Cafetaleros de Tapachula también le dieron trabajo, y no hubo tampoco buenos resultados. En estos dos equipo, de la segunda división mexicana, huelga decir, que nunca pudo llegar a tener el nivel que se requiere para dirigir en primera división nacional de la Liga Mx, como sí lo han hecho y lo hacen todos los que, desentonadamente, lo acompañan en ese exitoso panel de análisis de táctica y estrategia futbolística.

Hoy, dirige en la perdida en la mediania futbolística, liga de un lejano Lituania, haciéndolo también (por si ya lo anterior fuera poco) con más pena que gloria. Así que le podemos decir que no, no es “una mamada” lo que afirmó Don Ricardo LaVolpe, acerca de la urgencia de México y su selección crezcan a nivel seleccion mayor y puedan pasar de la barrera psicológica de quinto partido en mundiales, cosa que no sucede desde el mundial de México 1986; la real “mamada” entonces si que la es, es el ponerlo al mismo nivel que sus compañeros en ‘los maestros’ de TUDN/Televisa y que su opinión acerca de la Liga, responde más al ardor de no haber tenido la capacidad de trascender en ella cómo entrenador, y que en dos ocasiones ya, hayan tenido que darle las gracias por sus servicios en la categoría de plata (o sea, despedirlo).