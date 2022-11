Una de las cosas que más sorprendió a todos, fue el hecho de que Rogelio Funes Mori, no haya tenido minutos en lo que va del Mundial Qatar 2022.

Y es que, Rogelio Funes Mori era uno de los favoritos del Tata Martino, por lo que todo apuntaba a que podría ganarse la titularidad pero la realidad es que ha pasado lo contrario.

Es por eso, que Gerardo Martino fue cuestionado en conferencia de prensa y aseguró que fue por cuestión de elección.

“Bueno, Rogelio no jugó por una cuestión de elección, Siempre que un futbolista no está . Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestiones de elección, no hay otro argumento”, explicó.

Por otro lado, mencionó que no va a poner excusas, solo quiere ganar el partido para avanzar a la siguiente etapa.

“No hay necesidad de excusas, nosotros claramente tenemos un partido con la necesidad de ganarlo . La verdad es que si hay algo que justamente este grupo nunca puso es excusas”, sentenció.

Gerardo Martino sobre el partido contra Arabia Saudita

Asimismo, el Tata Martino aseguró que quieren darle resultados a los aficionados mexicanos y no poner pretextos, pues saben que tienen una gran responsabilidad de ganar.

“A veces nos toca describir las realidades. Lejos está este grupo de poner excusas , nosotros lo único que necesitamos es darle respuestas al pueblo mexicano , de ninguna manera irnos atrás de una excusa porque me parece un elemento muy mediocre”, dijo.

El Grupo C de la Copa del Mundo mancha de la siguiente manera

1 - Polonia - 4 puntos

2 - Argentina - 3 puntos

3 - Arabia Saudita - 3 puntos

4 - México - 1 punto

