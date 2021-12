Javier Aguirre respondió contundente a los cuestionamientos sobre Rodolfo Pizarro; el técnico dijo que esas preguntas tendrían que ser para la directiva y no para él.

El estratega dejó claro que su trabajo es entrenar a la plantilla que tenga y con los jugadores que estén disponibles , por lo que prefirió no meterse en polémicas.

“Esa pregunta tiene que ir dirigida a Carlos Vela o Duilio Davino, yo me dedico a entrenar a los jugadores que tengo, estoy feliz con los cuates que tengo aquí sanos, con mucho optimismo” , agregó durante la conferencia del club.

Cabe recordar, que diversos rumores apuntaban que en cuanto terminara su contrato con el Inter de Miami, Rodolfo Pizarro volvería a las filas de Club Monterrey pero aún no hay nada confirmado.

Javier Aguirre habló al respecto del desempeño de Rayados

Por otro lado, Javier Aguirre prefiere dejar a un lado lo ocurrido en el Apertura 2021, pues para él las cosas no saldrán peor.

El técnico aseguró que les resultará favorable el hecho de que no haya otros torneos que hagan que tenga bajas en su plantilla, tales como Copa Oro o Juegos Olímpicos por lo que el resultado puede ser mejor.

“Peor no nos puede ir, no hay Olimpiadas, no hay Copa Oro, no hay Copa América, no hay tantos viajes, el riesgo de lesiones se minimiza, solo hay Eliminatorias, hay menos viajes, en ese sentido estaremos más descansados y menos lesionados. Pienso que todo el plantel, todo mundo merece una revancha, una segunda oportunidad” .

En Rayados esperan hacer un mejor trabajo de cara al siguiente torneo; mientras tanto los fanáticos están a la espera de conocer a los próximos refuerzos.

Javier Aguirre (DAVID LEAH / Mexsport)

Críticas hacia Javier Aguirre

Javier Aguirre fue blanco de críticas, luego de que los Rayados fueran eliminados por Atlas FC en los cuartos de final del torneo.

Las declaraciones de Aguirre resultaron contraproducentes, pues a pesar de que Monterrey tiene a una de los equipos mejor valuados de toda la liga, el técnico justificó la derrota con la afirmación de que poseían una “plantilla corta”.

“Fue un año largo complicadísimo, éramos, somos plantilla corta y ves el banquillo de hoy, es lo que tenemos casi todo el año: seis de Expansión, jugaron ocho en temporada, muchas fechas FIFA”, menionó Javier Aguirre en conferencia de prensa donde también habló sobre las ausencias que tuvo por lesiones.