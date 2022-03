Javier Aguirre, entrenador del RCD Mallorca, pide que Gerardo Martino se mantenga al frente de la Selección de futbol de México hasta la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Javier Aguirre, quien firmó con el RCD Mallorca para dirigirlo en el cierre de la temporada 2022 de LaLiga, comentó que apoya el proyecto de Gerardo Martino al frente de la Selección de futbol de México.

En entrevista, Aguirre comentó lo siguiente: “Prefiero que se respeten los proyectos, imagínate ahora tiene un camino recorrido y no tiene mucha lógica (terminar con su proceso), entiendo la frustración de no ganarle a los americanos 4-0 en el Estadio Azteca, pero no es fácil.”

El futuro del ‘Tata’ Martino está en duda luego de los resultados que ha conseguido con el Tri en los últimos partidos, por lo que podría dejar de ser el entrenador de la selección mexicana mucho antes del Mundial de Qatar 2022.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Javier Aguirre con la misión de salvar al RCD Mallorca del descenso en España

Javier Aguirre fue nombrado entrenador del RCD Mallorca el día de ayer 24 de marzo, todo esto después de su paso por el CF Monterrey en la Liga MX.

Aguirre llega con la encomienda de salvar al Mallorca del descenso en LaLiga, pues el club español ocupa la 18° posición con 26 puntos en 29 jornadas de la temporada 2022.

A través de una entrevista, Javier Aguirre mencionó lo siguiente: “La clave está en cerrar la llave, no podemos seguir perdiendo, no por un tema de puntos sino de ánimo, este año la salvación va a estar ‘más barata’ con 37 o 38 puntos.”

Es el sexto equipo español que dirige ‘El Vasco’ en su carrera como entrenador, teniendo como misión hacer lo suficiente para mantener en la primera división española a los Bermellones.

Javier Aguirre: ¿Cuándo debuta al frente del RCD Mallorca?