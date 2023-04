Javier Aguirre, quien actualmente dirige al Mallorca en el futbol de España, conoce bien el entorno que rodea a un futbolista profesional, ya que desempeñó ese rol tanto en México como en España.

Para el Vasco Aguirre, ser futbolista profesional es un privilegio en muchos sentidos, sobre todo cuando se toca el tema del dinero, ya que la mayoría de los jugadores ganan sueldos muy por encima de casi cualquier profesión.

“El futbolista vive en una burbuja”



Buena declaración de Javier Aguirre allá en España.



Javier Aguirre no entiende la manera en que los jugadores gastan su dinero

Ahora, como técnico, Javier Aguirre ve claramente que los jugadores no valoran los beneficios económicos que reciben y suelen gastar el dinero en artículos cuyos precios lucen exagerados.

Y es que Javier Aguirre ve esta situación también desde su trinchera de padre. “Tengo tres hijos que intentaron jugar al futbol y no pudieron, fueron a la universidad y sé lo que les cuesta ganar mil pesos”.

Así que darse cuenta de la manera en que algunos jugadores que dirige despilfarran el dinero que reciben, lo pone en alerta.

“Aquí un jugador gana 2 mil euros al mes (39 mil pesos) y le parece poco, pero somos privilegiados, porque afuera la realidad no es está, vivimos en una burbuja”, advierte Javier Aguirre.

El ex entrenador de la Selección Mexicana no entiende por ejemplo que los futbolistas compren un reloj de 18 mil euros (350 mil pesos), y en su pueblo, en su ciudad, “tu madre vive de alquiler o se transporta en taxi, eso no está bien”.

Aconseja Javier Aguirre a los jóvenes futbolistas

Eso sí, Javier Aguirre no se cierra por completo ante la situación, ya que es algo que hasta cierta forma es normal entre los futbolistas. “Entiendo que son jóvenes, que es la moda, yo qué sé”.

Sin embargo, también juega su papel de guía para los futbolistas. “Mi consejo, al igual que lo hago con mis hijos es que vayan acumulando (dinero) para el futuro, porque es dinero fácil entre comillas que ingresa en grandes cantidades”.

