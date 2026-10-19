Toluca vs Santos se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Toluca 2-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Toluca 2-1 Santos.
Toluca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Santos, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Brenda Díaz, Karla Martínez, Victoria López y Katrine Veje
- Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Deneisha Blackwood y Kayla Fernández
- Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer
Santos
- Portera: Maried Rodríguez
- Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Carol Soto y Gineva López
- Mediocampistas: Karen de León, Lía Romero y Doménica Rodríguez
- Delanteras: Sam Calvillo, Sandra Nabweteme y Vivian Ikechukwu
Toluca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA
Toluca vs Santos en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 18 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Santos
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube