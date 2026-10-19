Toluca vs Santos se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-1 en el Estadio Nemesio Diez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Toluca 2-1 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Toluca 2-1 Santos.

Toluca vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Santos, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Brenda Díaz, Karla Martínez, Victoria López y Katrine Veje

Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco, Deneisha Blackwood y Kayla Fernández

Delanteras: Daniela Espinosa y Eugénie Le Sommer

Santos

Portera: Maried Rodríguez

Defensas: Sarina Villa, Sasha Pickard, Carol Soto y Gineva López

Mediocampistas: Karen de León, Lía Romero y Doménica Rodríguez

Delanteras: Sam Calvillo, Sandra Nabweteme y Vivian Ikechukwu

Toluca vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

Toluca vs Santos en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 18 horas por ViX y YouTube.