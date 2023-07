Carlos Hermosillo, reventó a Diego Lainez, pues al parecer al ex jugador no le agradó para nada su convocatoria en la Selección Mexicana.

Y es que, Carlos Hermosillo no ha dudado en decir lo que piensa sobre la Selección Mexicana es por eso que esta vez no se quedó callado respecto a la convocatoria de Diego Lainez.

El histórico ex futbolista dejó claro que Diego Lainez estaba en el Tri por lo que había logrado en el pasado, pues su presente no ha sido brillante ni lo fue en Europa, incluso dijo que no debería estar en la Selección Mexicana.

“Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a la selección se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel. Lainez tiene condiciones, pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado. No pienso que deba estar en Selección”, escribió.

Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a @miseleccionmx se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel.



Lainez tiene condiciones pero no pasó nada en Europa ni en Tigres, vive del pasado



— Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) July 4, 2023

Diego Lainez en Europa

Diego Lainez regresó a la Liga MX después de vivir una etapa en Europa desde muy joven, misma que no fue como esperaba.

Llegó al Real Betis y tuvo pocas oportunidades de mostrar sus habilidades en el campo, el cuadro español pagó una cantidad millonaria para hacerse de los servicios del delantero mexicano; sin embargo, nunca se pudo consolidar.

La falta de minutos lo obligaron a irse al Sporting Braga pero la historia fue la misma, se quedó relegado en la banca y no tuvo oportunidad.

Club Tigres fue el club que lo traho de regreso al futbol mexicano, donde ya se consagró campeón, en un torneo donde tampoco brilló, pero al menos tuvo más oportunidades.

Selección Mexicana y su próximo partido

La Selección Mexicana buscará el pase a la semifinal de la Copa Oro enfrentando a Costa Rica el sábado 8 de julio en el Estadio AT&T de Arlington.

El partido comenzará a las 19:30 horas tiempo del centro de México y el Tri intentará reponerse después de la derrota que sufrieron ante Qatar.

