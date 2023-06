Lionel Messi se despidió del Paris Saint Germain pero no de la manera en que la mayoría de sus fans hubieran querio, pues lo hizo perdiendo el partido.

La relación entre Lionel Messi y el Paris Saint Germain estaba más que fracturada, sobre todo por la última sanción que el equipo francés le aplicó al argentino; pero es su último partido tuvo una terrible falla que desilusionó a los fans.

Y es que, Lionel Messi jugó por última vez defendiendo los colores parisinos, sin embargo, en una oportunidad clara el jugador no pudo concretar.

Tras un pase Kylian Mbappé, Lionel Messi quedó solo de cara al arco, teniendo la oportunidad perfecta para anotar, pero mandó el balón por encima del arco.

En ese sentido, el Clermont se impuso al PSG 3-2, por lo que el argentino abandonó el campo de juego y el equipo con una dolorosa derrota.

¡LA MANDÓ HASTA BARCELONA! 🚀



No se puede creer lo que falló Messi 😩



Disfruta de este partido por #ESPNenStarPlus ⚽ pic.twitter.com/OmoGiRyHoC — Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2023

Lionel Messi y su próximo destino

Lionel Messi tiene varias posibilidades ahora que ya no está en ningún equipo, incluso se habla de su regreso al FC Barcelona.

Xavi Hernández, técnico culé, aseguró que una de sus prioridades es tener al astro argentino entre sus filas próximamente.

“A nivel de equipo, sería espectacular. No estoy nervioso, estoy expectante, Me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé. Es un jugador espectacular y nos puede ayudar en muchas facetas. Pero es su decisión, entendería cualquier escenario”, dijo en conferencia de prensa.

Lionel Messi y su llegada al Inter de Miami

Por otro lado, se habla de que Lionel Messi llegaría al Inter de Miami para culminar su carrera en la MLS, incluso el equipo estaría haciendo todo lo posible para hacer realidad su fichaje.

De acuerdo con los último reportes, David Beckham haría de todo para contar con Messi a partir de julio, y su debut sea en la temporada 2024.

Aunque no la tendrían tan fácil pues el Al Hilal de Arabia Saudita, ofrecería una jugosa cantidad por el argentino, nada más y nada menos qu e 7 mil 944 millones de pesos al año.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok