Un video dio a conocer, el momento preciso en el que Checo Pérez quiere saludar a uno de los ingenieros de Red Bull pero lo deja con la mano estirada.

El piloto tapatío, se disponía a estrechar su mano con Hugh Bird, ingeniero de carrera de Checo , pero este lo ignoró.

Es por eso, que su gesto no fue bien visto en las redes sociales, pues los fans expresaron su molestia con el ingeniero.

“Notaron, ya al final, cuando Checo salió del auto y se dirigió al garage; quiso chocar puñitos dos veces y “Pajarote” lo ignoró?”, se lee en Twitter.

Incluso, comenzaron a haber especulaciones sobre sobre una posible tensión y malas relaciones dentro de la escudería austriaca.

Christian Horner acepta que pensaron en correr a Checo Pérez

En una serie de Netflix, Drive To Survive, Checo Pérez tuvo una aparición en un capítulo y Christian Horner habló en un inicio sobre sus resultados.

Y es que, mencionó que si no lograba dar resultados, tendrían que buscar su reemplazo.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra,tendremos que buscar a otro“, sentenció.

Finalmente, Checo demostró sus capacidades y renovó su contrato con la escudería, a pesar de los altibajos.

Checo Pérez y su próxima carrera

Checo Pérez volverá a la acción en los próximos días; el piloto tapatío quiere ganarse un lugar en el campeonato de pilotos; no te pierdas su próxima carrera.

Gran Premio de Baréin

Domingo 5 de marzo a las 09:00 hrs.

Circuito Internacional de Bahréin

