Iker Casillas ha causado sensación al pasar sus vacaciones en México, concretamente en la Riviera Maya, pero también por la curiosa propina que dejó en una de sus visitas a una taquería.

Y es que Iker Casillas acudió a Cosme’s Taquería en Playa del Carmen y decidió tomarse una foto con Don Víctor, quien, en entrevista para ESPN, relató la visita del español.

Algo de lo que más llamó la atención no fue solo la calidez con la que Iker Casillas acudió a la famosa taquería, sino también por la curiosa propina que dejó.

Don Víctor reveló que Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y la Selección Española, dejó una cuantiosa propina de 800 pesos y algo más.

Reveló que al irse, el español le regaló sus tenis, por lo que se retiró del lugar completamente descalzo, situación que le llamó la atención.

“Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”

Don Víctor