Arde el Real Madrid: Florentino Pérez llamó “perrito faldero” a Iker Casillas

México.- El Real Madrid está envuelto en un escándalo debido a la filtración de unos audios en los cuales Florentino Pérez, presidente del equipo , insulta a algunos exjugadores como Iker Casillas.

Fue el diario El Confidencial el que dio a conocer los audios en donde Florentino Pérez destroza a Iker Casillas, toda una leyenda para el Real Madrid, así como a Raúl González Blanco.

En uno de esos audios que datan del 2006 , el presidente merengue se refiere al otrora portero como “ un perrito faldero ”. Además, deja en duda sus capacidades como guardameta.

Incluso Florentino Pérez cuestiona la relación que en este entonces Casillas tenía con Sara Carbonero, ya que, según el directivo, al exjugador le afectaba sus discusiones de pareja .

“A Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, es muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es como uno de esto. Es como un perrito faldero, es como un monigote. Una cosa infantil”

No conforme con lo dicho, Florentino Pérez también aseguró que Iker Casillas no era el portero indicado para un club como el Real Madrid.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé”

Florentino Pérez