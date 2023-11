Igor Lichnovsky encaró a Robert Dante Siboldi este sábado 11 de noviembre previo al partido entre el Club Tigres y el Club América, luego de sus declaraciones hace un par de días.

Igor Lichnovsky se vio las caras con Robert Dante Siboldi después de lo que ambos dijeron con respecto a su salida del Club Tigres para llegar al Club América.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que el director técnico de la oncena felina y el zaguero de las Águilas se reencontraron tras meses del cambio entre equipos.

Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que platicaron, se pudo ver que el estratega de 58 años de edad negó algo en las palabras del central chileno.

No se sabe con exactitud si Lichnovsky regresará el próximo torneo con los regiomontanos, o si el conjunto azulcrema negociará un nuevo trato para mantenerlo en sus filas.

🔥 CRUZARON PALABRAS



Igor Lichnovsky se acercó a saludar a Robert Dante Siboldi y platicaron por varios segundos. El uruguayo al final le dijo que "no" con los dedos.



¿Qué se habrán dicho? pic.twitter.com/jzxcol8gC2 — PressPort (@PressPortmx) November 12, 2023

Igor Lichnovsky vs Robert Dante Siboldi: ¿Qué dijo el DT del Club Tigres que calentó al defensa del Club América?

Los ánimos entre Igor Lichnovsky y Robert Dante Siboldi se encendieron con el paso de la semana, sin embargo, la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones del técnico del Club Tigres.

El estratega del equipo campeón de la Liga MX calentó al defensa de las Águilas desmintiendo lo que dijo el central chileno sobre sus traspasos.

“Es difícil el tema de Igor, primero no es cierto lo que está diciendo, nunca yo le dije que no entraba en planes, estando en Cruz Azul, nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS”, comentó.

“Aquí no se le dijo que no entraba en planes por un tema de gustos, aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo y fue en la defensa, por eso fue la decisión, no fue mía sino hablada en varias reuniones… Sino hubiera sido por reglamento, Igor seguiría en el equipo”, explicó.

Robert Dante Siboldi. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Club Tigres vs Club América: Últimos cinco resultados en la Liga MX

Club Tigres 0-2 Club América | Jornada 11 Clausura 2023

Club América 2-1 Club Tigres | Jornada 12 Apertura 2022

Club Tigres 0-2 Club América | Jornada 16 Clausura 2022

Club América 1-0 Club Tigres | Jornada 15 Apertura 2021

Club Tigres 1-3 Club América | Jornada 14 Clausura 2021

