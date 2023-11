David Faitelson finalmente debutó en TUDN, luego de mucha espera hizo su aparición oficial en su nueva empresa, pero ya le mandó un recadito a Christian Martinoli.

Sin duda alguna, David Faitelson ha dejado ver que existe una rivalidad entre Christian Martinoli, quien ahora es su competencia directa al estar en el acérrimo rival de Televisa, TV Azteca.

David Faitelson hizo su debut oficial junto con André Marín en el partido de Club Chivas vs. Club Pumas, pero en su bienvenida el ex de ESPN fue muy claro y dijo lo siguiente: “Le vamos a dar en la torre a Martinoli”.

Por otro lado, en días anteriores, David Faitelson dijo en entrevista para Mediotiempo, que los veía nerviosos a Christian Martinoli y Luis García, pues saben que pueden tener mayor competencia con TUDN.

“Los he notado un poquito nerviosos en los últimos días. No sé, no sé si tendrán algún problema, pero los noto cada día más nerviosos”, dijo.

¿Lo soñaron? TUDN lo hizo realidad: Voz histórica del periodismo deportivo en nuestro país; Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y mucho, mucho más tiene de experiencia nuestro segundo galáctico😎🙌#BienvenidoFaitelson pic.twitter.com/d2cuDd6KXH — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 12, 2023

David Faitelson tras su debut en TUDN

Por otro lado, David Faitelson aseguró que su “fichaje” a TUDN dio mucho de qué hablar y la polémica no se hizo esperar.

No obtante, sabe que esta es una nueva oportunidad en su carrera y quiere seguir compartiendo con grandes personalidades.

“He pasado por un poco de polémica, normal. Había dicho que nunca estaría aquí y aquí estoy. Y muy contento de estar aquí, es un nuevo momento y oportunidad para nuestras carreras, me da mucho gusto compartir en una empresa con grandes profesionales”, aseguró.

André Marín en su debut en TUDN

Por su parte, André Marín dijo que se sentía agradecido por este nuevo reto en su carrera, asimismo dijo que el recibimiento fue increíble y la organización de la empresa también lo es.

“Muy emocionado, muy nervioso, con una ansiedad muy especial, pero feliz de la vida y el recibimiento que hemos tenido, de la organización que tienen en Televisa, es impecable todo. Feliz y agradecido en este nuevo reto de mi carrera”, agregó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok