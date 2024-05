El polémico título del Club América estuvo manchado por un penalti cuestionable que ha polarizado las opiniones. Los que estén del lado: sí era penal, pueden sentarse del lado de Hugo Sánchez, pues el exjugador mexicano y actual analista de ESPN, saltó por el americanismo.

El debate de uno de los paneles más populares del futbol mexicano inició ‘calientito’ y a la pregunta expresa: ¿Era penal? Hugo Sánchez respondió que sí, bajo el argumento de que él sí jugó.

Hugo Sánchez saltó por el americanismo ante la sorpresa de sus compañeros en el panel, incluso explicó lo que hizo Israel Reyes y cómo esperó el contacto para dejarse caer y así conseguir el castigo para Cruz Azul.

En su pasado como futbolista, Hugo Sánchez defendió los colores americanistas, pero nunca antes lo había hecho con tanto ímpetu como el 26 de mayo tras la final de Club América vs Cruz Azul.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre el polémico penal que le dio el campeonato a Club América?

Hugo Sánchez aseguró que como jugador buscas que el contacto exista para que así se marque penal, por lo que para él, estuvo bien señalado el penalti a favor de Club América, que le significó el título de Liga MX.

“Ese mismo contacto es penalti. Para mí es penalti. Yo jugué, otros no. A mí me hicieron muchos penaltis así y también he visto muchos penaltis así que han pitado”, señaló Hugo Sánchez.

Fiel a su estilo, Hugo Sánchez destacó sus habilidades en la cancha y se dijo inteligente para provocar un penalti.

“Como delantero y jugador fui listo e inteligente, cuando veía que un defensa se barría con todo para quitar la pelota, yo toco la pelota y arrastro el pie para encontrar el contacto del defensa”, argumentó.

“Yo busco que el contacto exista con cualquier parte del cuerpo porque yo toqué primero el balón”, agregó.

“Yo he provocado muchos penaltis en los cuales yo sabía que iba a llegar antes del defensa y la tocaba (pelota). Y lo que hacía era dejar mis pies debajo para que cuando pasara el cuerpo del defensa me atropellara”, apuntó.

Hugo Sánchez: "PARA MÍ SÍ ES PENAL"



La explicación 👇 pic.twitter.com/H4JNr2D5M9 — Futbol Picante (@futpicante) May 27, 2024

¿Cómo fue el penal que le dieron al Club América y que le abrió la puerta al bicampeonato?

Tal cual lo explicó Hugo Sánchez. Rotondi se barrió, Israel Reyes buscó el balón y cuando sintió el contacto se dejó caer. Para el exjugador del Real Madrid, el defensa americanista provocó el penal; para otros, lo fingió.

Luego de la revisión en el VAR, el central Marco Antonio Ortiz mantuvo su decisión y marcó el penalti a favor del Club América.

Henry Martín tomó el balón, cobró con categoría y el gol subió al marcador. Con el 2-1 global, Club América derrotó a Cruz Azul, alzó el título del Clausura 2024 y conquistó el histórico bicampeonato.