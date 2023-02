Si hay un jugador que ha sido atacado, dentro y fuera de la cancha en la Liga de España, ha sido Vinícius Jr., quien fue defendido por Hugo Sánchez.

Vinícius Jr. es perseguido por los más fieros defensores de España, para tratar de pararlo, pero la violencia no sólo es dentro de la cancha, también afuera, con actos de racismo.

Hugo Sánchez, uno de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid, se identifica con el brasileño, pues dice que tanto Vinícius Jr. como él, provocan miedo.

Hugo Sánchez llegó a España a inicios de los 80′s para jugar con el Atlético de Madrid, para dos años después pasar al conjunto merengue.

Tanto en sus primeros años como colchoneros, así como merengue, el delantero mexicano era golpeado por los rivales y también insultado por la tribuna, desde donde le gritaban: “Indio”.

Pero esto en vez de afectar a Hugo Sánchez, le motivaba y espera que lo mismo pase con Vinícius Jr.

Real Madrid's Vinicius Junior (AP Photo/Frank Augstein) (Frank Augstein / AP)

Hugo Sánchez se ve en Vinícius Jr.

Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, dijo que se identifica mucho con el actual jugador del conjunto merengue, Vinícius Jr, pues ambos “provocan miedo”.

En una entrevista otorgada al programa El Partidazo de COPE en España, Hugo Sánchez dio su opinión acerca de lo que sucede con el brasileño, quien es muy golpeado en la cancha e insultado fuera de ella.

“A mí, mientras más me insultaban, más me crecía, más importante me sentía, porque se estaban fijando en mí. Yo me inspiraba en lugar de molestarme”, comentó.

El técnico dos veces campeón con el Club Pumas, piensa que lo mismo le sucede a Vinícius: “Lo que tiene que hacer es sentirse importante porque se están fijando en él. Y la sensación que provoca Vinicius es lo que yo hacía sentir a todos ustedes, que cuando me llegaba la pelota suspiraban de miedo y pensaban: ‘Este la mete’”.

Y de los insultos racistas, sólo recuerda “uno que me decían en Gijón: ‘Indio cabrón, fuera del Molinón’”.

Hugo Sánchez y sus recomendaciones para Vinícius Jr.

Hugo Sánchez le pidió a la estrella del Real Madrid, Vinícius Jr., tener calma ante los ataques que recibe.

“Vini debe de defenderse con sus armas, pero debe de cuidarse de los reclamos, son muchas amarillas las que recibe” , indicó.

“Saber que lo que hace es lo más difícil, hacer goles, lo demás es más sencillo. Tanto Vinicius como yo hacemos daño y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota Vinicius y eso desespera a los defensas”, dijo.

Hugo Sánchez estuvo en el Real Madrid de 1985 a 1992, ganando 5 Ligas, 1 Copa UEFA, 1 Copa del Rey y tres Supercopas; anotó 208 goles con los merengues

