Una vez más, Hugo Sánchez aseguró que la Selección Mexicana sería campeona del mundo bajo su mando. Además, le lanzó un dardo a Diego Cocca, pues dijo que su llegada al banquillo tricolor fue una decisión incorrecta.

En entrevista para La Opinión, diario de Los Ángeles, Hugo Sánchez dio su fórmula para que la Selección Mexicana gane el Mundial.

De acuerdo con el Pentapichichi, lo que el Tri necesita para lograr tal objetivo es que le dejen dirigir durante 12 años , es decir, tres ciclos mundialistas.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así”, comentó.

Hugo Sánchez se va contra Diego Cocca y los dirigentes

Asimismo, Hugo Sánchez afirmó que la gente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se equivocó al poner a Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana.

Y es que para Hugol, “quien debe estar en ese puesto es un mexicano”, toda vez que los entrenadores extranjeros como Diego Cocca no han logrado dar los resultados esperados.

“Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra”, comentó.

Recordemos que Hugo Sánchez dirigió a la Selección Mexicana de cara al proceso mundialista del 2010, pero no pudo completarlo debido a que quedó fuera del Preolímpico.

Hugo Sánchez, una experiencia desaprovechada

Finalmente, Hugo Sánchez lamentó que no se esté tomando en cuenta su experiencia para dirigir a la Selección Mexicana.

Y es que el inexorable paso del tiempo es algo que tiene preocupado al ex Real Madrid, ya que se está “ haciendo mayor ” y ve para cuándo se le tome en cuenta.

“Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor”, sentenció.

