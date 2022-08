Hugo Sánchez habló de los malos resultados que ha sufrido el Club Pumas en este torneo, los cuales se le achacan a Dani Alves, quien iba a revolucionar al equipo, pero al final parece que le ha hecho más mal.

Muchos dicen que es por la necedad del técnico Andrés Lillini de no sacarlo de la cancha, o del “acuerdo” que hay para que el brasileño no salga de ésta.

Pero para Hugo Sánchez, simplemente no saben utilizarlo. El Pentapichichi, ganador de títulos como jugador y como técnico del Club Pumas, le lanzó un dardo a Andrés Lillini, de quien dice, no sabe cómo utilizar en la cancha al astro brasileño.

Hugo le dio la bienvenida a su ex compañeros en el Madrid (Mexsport)

Que Dani Alves no se desgaste, dice Hugo Sánchez

Para Hugo Sánchez, el que Dani Alves no brille en el Club Pumas, se debe a que no saben cómo utilizarlo. Esta crítica realizada en ESPN, es para Andrés Lillini, quien según Hugo no le ha sacado provecho al brasileño.

“Tenemos que utilizar a Dani Alves, donde no se desgaste, donde el equipo le saque el mayor de los provechos y él también”, mencionó el exdelantero.

Hugo Sánchez pide que ya no le den tareas defensivas a Dani Alves: “Ya no tiene que defender, debe de ayudar a mantener el juego de construcción, el de ataque”.

Ya tiene pensado por dónde podría jugar al brasileño de 39 años: “Quizá lo podrían utilizar como carrilero o medio por la derecha, que vaya al frente y en lo que pueda defienda. Debe de centrar y aprovechar su tiro de media distancia”.

Hugo Sánchez, estrella del Real Madrid en los 80, destaca la presencia de Dani Alves en México: “Es un privilegio tener a alguien como Dani en el país, peor hay que saber utilizarlo, primero ver qué falla en el equipo y después sacarle provecho a sus cualidades”.

Dani Alves en el Club Pumas

Dani Alves el jugador que más títulos oficiales ha ganado en la historia, llegó al Club Pumas con la intención de mantenerse en actividad y lograr ir a Qatar 2022 como parte de la selección de Brasil.

Con el Club Pumas comenzó a jugar a partir de la Fecha 5, y no ha salido ni un solo minuto del campo, aunque su aporte no ha sido mucho tampoco.

Ha jugado 630 minutos, casi siempre como mediocampista, y ha recibido dos amonestaciones.

