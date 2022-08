Si hay alguien que tiempo atrás ha mostrado su inconformidad con el Tata Martino en la Selección Mexicana, ese es Hugo Sánchez.

El polémico ex futbolista y ahora analista de televisión volvió a lanzarse contra Gerardo Martino y su gestión al frente de la Selección Mexicana, previo a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

En el programa Futbol Picante de ESPN, donde el Pentapichichi suele ser uno de los analistas, tiró con todo contra el técnico del tricolor.

Hugo Sánchez lamenta que el Tata Martino esté en la Selección Mexicana

Cuando a Hugo Sánchez se le preguntó en dicho programa su opinión sobre la gestión de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, Hugol no dudó en expresar su inconformidad.

“Lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la Selección Mexicana, lo lamento profundamente”, declaró el ex entrenador del Club Pumas.

Además, lanzó un contundente mensaje en el que aseguró que con Martino al frente, el equipo mexicano no logará nada importante en Qatar 2022.

“Por como lleva la situación Martino, estoy seguro que no haremos nada histórico”, señaló Hugo Sánchez el martes por la noche.

¿Hizo bien Martino en defender a Torrado? 🤔



💥 "Hoy el 'Tata' Martino un tipo bien parido que le dijo a los directivos que se habían equivocado".



💥 "Por qué el dia que echaron a Torrado no renunció".



💥 "Vi al 'Tata' Martino enojado" pic.twitter.com/Z5CQjNmfsa — Futbol Picante (@futpicante) August 31, 2022

Hugo Sánchez pide entrenadores mexicanos para la selección; estos son sus candidatos

Además de ser un duro crítico del trabajo de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, Hugo Sánchez aseguró que en el puesto de entrenador del Tricolor debe estar un estratega de nuestro país.

Incluso dio un par de nombres de entrenadores a los que le gustaría ver en el banquillo del equipo nacional.

“No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección”, destacó el ex goleador del Real Madrid.

“Me gustaría que Víctor Manuel Vucetich fuera el seleccionador de México para Qatar, y si no es Vuce entonces que fuera Miguel Herrera”, añadió Sánchez, quien también ya ha sido DT del tricolor hace algunos años.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok