Sebastián Córdova sufrió un duro regaño por parte del ahora técnico de Club Tigres, Miguel Herrera y se vio reflejado en la serie del Club América.

Y es que, en una parte del nuevo documental, se observa que Miguel Herrera les está dando una plática sus jugadores en el vestidor cuando dirigía en Club América.

Sin embargo, en una parte le dice a Sebastián Córdova que si no tiene ganas de jugar, qué mejor le diga.

“Y si traes una hueva, dime, ‘no estoy para jugar’, no pasa nada, te lo dije el otro día Córdova”, se escucha en el video.

Mientras que todos en el vestidor se observan pensativos, pues seguramente fue grabado en un momento donde las Águilas no estaban teniendo un buen partido.

Que joya la escena de Miguel Herrera regañando al pecho frió de Sebastian Cordova: “Y si traes una hueva, dime, ‘no estoy para jugar’, no pasa nada, te lo dije el otro día Córdova” 🦅🇺🇦💪🏻🙈 #MiralaYLuegoHablamos @ClubAmerica @NetflixLAT pic.twitter.com/8NvccLmat3 — Luis Ernesto (@LuisErnestoP95) August 31, 2022

Miguel Herrera en el Club América

Miguel Herrera se mantuvo al frente del Club América en su segunda etapa en 2017.

Tras tener un par de torneos destacados, llegó a la final del Apertura 2018 derrotando a Cruz Azul por un marcador global de 2-0 y el Piojo se coronó campeón.

En 2019, ganó el Campeón de Campeones al derrotar a Club Tigres en los penales.

No obstante, abandonó el cuadro de las Águilas en 2020 y Santiago Solari tomó su lugar.

Miguel Herrera no dejó ir a Sebastián Córdova a la Selección Mexicana

Miguel Herrera y Sebastián Córdova se volvieron a reunir pero ahora en Club Tigres.

En ese sentido, tendrían una buena relación y Herrera no habría dejado ir a Sebastián Córdova con el Tri para enfrentar a Paraguay.

“Lo de Sebas es un hematoma, y le molestaba, si no le molestaba lo pongo”, explicó Miguel Herrera.

“Con Sebas no lo tengo que hablar y no es que no quiera ir, tiene la ilusión de ir, pero lo cagan a patadas y nadie dice nada, nadie marca nada y él, por querer seguir jugando no dice nada”, señaló.

