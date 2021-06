México.- Hugo Sánchez habló en ESPN después de haber sido entrevistado en un programa de la TV española. Ahí lanzó severas críticas contra Zinedine Zidane, ex DT del Real Madrid.

Aunque Hugo Sánchez reconoció que Zinedine Zidane dejó “el listón muy alto” debido a los éxitos conquistados, también lo criticó por haberse despedido del Real Madrid a través de una carta.

Y es que el “Pentapichichi” afirmó que en un equipo como el merengue las cosas se deben hablar de frente y no por intermedio de la prensa.

“No me gustó cómo se despidió Zidane, a través de una carta en diario AS. En el Real Madrid las cosas se deben tratar de forma directa…pero no tiene que haber terceras personas o medios de comunicación. No me pareció nada agradable haberse despedido en la prensa, tuvo que hablar con el presidente (Florentino Pérez)… él sabe de forma directa que yo estoy listo para ser DT”

Hugo Sánchez