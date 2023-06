A pesar de haberse consagrado campeón en la Serie A con el Napoli, el Chucky Lozano saldría del equipo italiano para jugar en un equipo histórico de la Premier League, mismo que está listo para pagar una descomunal cantidad por el mexicano.

Con apenas 27 años de edad, el Chucky Lozano ya presume varios años en el futbol europeo, a donde llegó en el 2017 para jugar con el PSV de la Eredivisie, pero tras un buen paso por la Serie A de Italia, seguiría su carrera en la Premier League.

Sin embargo la temporada que terminó recientemente ha sido agridulce para el Chucky Lozano, quien perseguido por las lesiones, perdió protagonismo en el ahora campeón italiano, que buscará recuperar algo de lo que invirtió al adquirirlo.

Chucky Lozano (Captura )

Una oferta descomunal por el Chucky Lozano

Así que la oferta que el histórico West Ham planea hacer y que sería superior a los 500 millones de pesos, sería muy tentadora para el Napoli, quien tiene suficiente talento en su plantel para no extrañar al Chucky Lozano.

De acuerdo a Kery!News, los Hammers ya iniciaron contacto con el Napoli para conocer la situación actual del Chucky Lozano.

Además, según Il Mattino de Italia, los movimientos para buscar la salida del Chucky Lozano rumbo al histórico de la Premier League van en serio, y la oferta por arriba de los 500 millones de pesos sería bien recibida.

Equipos en la carrera del Chucky Lozano

FC Pachuca

PSV

Napoli

Los futbolistas mexicanos en la Premier League

La apuesta más reciente de la Premier League por un futbolista mexicano tuvo en Raúl Jiménez a un elemento que no defraudó, pero el ex Club América no es el único que ha jugado en la poderosa liga, a la que llegaría el Chucky Lozano.

El West Ham, histórico de la Premier League es el equipo que más se la ha jugado con futbolistas mexicanos en esa competencia, antes del posible arribo del Chucky Lozano, Guillermo Franco, Pablo Barrera y Javier Chicharito Hernández portaron esa playera.

Jared Borgetti con el Bolton; Nery Castillo en el Manchester City; Giovani dos Santos en el Tottenham, Carlos Salcido en el Fulham, Carlos Vela en el Arsenal y Miguel Layún en el Watford son los otros futbolistas mexicanos que ha pisado la Premier League.

