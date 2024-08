Joao Mendez es el único hijo de Ronaldinho. Como todo buen hijo de futbolista, intenta hacer lo mismo que su padre, aunque llenar las botas del astro brasileño es difícil, para cualquier persona.

Ahora el joven hijo de Ronaldinho dejó el Barcelona para probar suerte en Inglaterra, aunque no precisamente a la Premier League. Y es que no debe de ser fácil que te comparen con uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos. Es cierto, tiene toda la cara del brasileño, pero eso no garantiza que tenga el mismo talento en los pies.

Y mientras todo eso ocurre, Ronaldinho se dedica a viajar por el mundo, entre comerciales, fiestas, partidos y quién sabe que cosas más haga en su retiro.

Ya que, desde que era jugador, el brasileño tenía fama de ser muy fiestero, y de salir y entrar en relaciones matrimoniales. Como dato curioso: en su etapa en el Barcelona, Ronaldinho tuvo un romance con la hija de su entrenador, Frank Rijkaard.

Hijo de Ronaldinho firma con inesperado equipo de Inglaterra

Ronaldinho quería que su hijo, Joao Mendez, jugara en el club en dónde maravilló al mundo entero, FC Barcelona. Y así lo hacía.

Joao Mendez comenzó su carrera en Brasil, así como lo hizo Ronaldinho, y a una edad muy temprana fue fichado por el Barcelona, en la categorías inferiores.

Ahora a sus 19 años, Joao Mendez jugará para el Burnley de Inglaterra. Este es un equipo de la segunda división, Championship. Firmó por dos años, y busca consolidar su consolidar su carrera como futbolista.

Joao Mendez, hijo de Ronaldinho, jugará en el Burnley (Captura de pantalla)

¿Quién es Joao Mendez? El hijo de Ronaldinho que firmó con un equipo de Inglaterra

Ahora veamos quién es Joao Mendez, el único hijo de Ronaldinho que busca destacar en el futbol de Inglaterra con el Burnley de la Championship.

Joao Mendez nación en Río de Janeiro, Brasil el 25 de febrero del 2005 (19 años). Es producto la relación de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y Janaína Natielle Mendes.

Como futbolista se desempeña en la misma posición de su padre, extremo, aunque también lo hace como delantero centro o mediapunta.