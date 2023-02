Juan Carlos Gabriel de Anda le dio con todo a David Faitelson y todo por “culpa” de Marcelo Flores. El comentarista y otrora futbolista hasta preguntó al periodista si estaba “ebrio” o sin “chochos”.

Todo comenzó porque David Faitelson anda en España para la ceremonia del Salón de la Fama ; dicha estancia la aprovechó para ir a ver jugar al Real Oviedo, donde milita el mexicano Marcelo Flores.

En su cuenta de Twitter, el periodista de ESPN cometió un desliz, pues dijo que era una pena que el joven mexicano no saliera ya ni a la banca con el Real Oviedo.

Incluso, Faitelson cuestionó a aquellos que pedían a Marcelo Flores en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

Juan Carlos Gabriel de Anda tiene otros datos

Tal como expuso Juan Carlos Gabriel de Anda en su cuenta de Twitter, Marcelo Flores sí formó parte de los convocados y hasta salió a calentar previo al encuentro.

Es por ello que se lanzó con todo contra David Faitelson, a quien calificó de “ pseudoperiodista ” y de un “ cerdo del micrófono ”.

“Aquí Marcelo Flores ayer calentando y en la banca, aunque pseudoperiodusta ni estando en el estadio, investigue y sigue mintiendo a la gente. David eres un cerdo del micrófono, siempre has vivido de mentir a la gente, el periodismo serio, investiga”, escribió.

Y agregó: “Andas ebrio o no llevaste ‘tus chochos’ a Oviedo, porque la mierda en la que vives no se te olvidó. Siempre te lo he dicho, investiga, hablas de todo y no sabes de nada, eso no es hacer periodismo”.

Aquí Marcelo Flores ayer calentando y EN LA BANCA, aunque pseudoperiodusta ni estando en el estadio, investigue y sigue mintiendo a la gente!! .. David eres un cerdo del micrófono, siempre haz vivido de mentir a la gente, el periodismo serio, INVESTIGA !! pic.twitter.com/qzZBxpMmvH — Juan Carlos Gabriel de Anda (@jcgabrieldeanda) February 27, 2023

Rencillas entre Juan Carlos Gabriel de Anda y David Faitelson

Las rencillas entre Juan Carlos Gabriel de Anda y David Faitelson no son nada nuevas, puesto que ambos se han dado diversos encontronazos, sobre todo cuando el primero trabajaba en ESPN.

Por ejemplo, David Faitelson hizo alusión a Juan Carlos en una discusión con su hermano Francisco Gabriel de Anda, pues le preguntó a éste si estaba en estado de ebriedad como el llamado Potro.

Y es que Juan Carlos Gabriel de Anda fue despedido de Fox Sports debido a que salió en estado inconveniente durante un programa.

Por otra parte, en diversos videos Juan Carlos arremete contra Faitelson, a quien suele referirse como un periodista sin rigor y que solo busca la polémica.

Y en una ocasión, Francisco Gabriel de Anda le preguntó a David Faitelson si aún usaba “chochos” para bajar de peso, lo cual fue utilizado por Juan Carlos para ofender al periodista.