Durante la recta final del partido entre América y Pumas, Henry Martin y Brian Rodríguez protagonizaron una bochornosa escena tras la expulsión del atacante uruguayo.

El delante mexicano, Henry Martin le dijo de toda una vez que Brian Rodríguez vio la roja tras una dura entrada a un futbolista universitario, al grado de tener que separarlos para que no escalará a más.

Una vez finalizado el partido, Henry se mostró arrepentido, tanto por la discusión con su compañero, tanto como por el resultado adverso en Ciudad Universitaria.

La otra cara de la moneda fue Pumas, quienes con los tres puntos ante los dirigidos por André Jardine sueñan con Liguilla y con sumar un título más a su vitrina. Los auriazules no ganan la Liga desde 2011.

¿Qué dijo Henry Martín por el incidente con Brian Rodríguez?

El delantero titular de la Selección Mexicana, Henry Martin, aseguró que todo fue producto de la calentura del partido, ya que el América buscaba empatar el marcador a como diera lugar y la expulsión de Brian Rodríguez lo ponía más complicado.

“Calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojo totalmente. Tal vez no era el momento de decirlo, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento”, dijo Henry Martin al final del partido.

Asimismo, dejó claro que su relación con Brian Rodríguez es buena, que el vestidor se encuentra bien y él como capitán, se vio con la responsabilidad de regañar al futbolista uruguayo.

“Ya hablé con él, ya está todo tranquilo, no pasó a más y quedo ahí. Que no se hablen cosas que no son, el equipo está bien; me sentía con la responsabilidad de decir las cosas, pero no fue el momento”, dijo Martin.

¿Dolió que Leo Suárez les anotara?

Leo Suárez fue futbolista del América, con quienes además de salir campeón, tuvo buenas actuaciones, y fue protagonista de varios golazos con las Águilas.

Henry Martin tuvo palabras para Leo, a quien felicitó por su gol. “No me genera nada (su anotación), es futbol, yo también festejo los goles, le aplaudimos a Leo, se cambio de equipo y está haciendo las cosas bien aquí”, dijo a los medios de comunicación.

“Nos metió el gol hoy que es el de la victoria, se lo merece, Leo se lo merece. Nos duele sí, pero más allá de que sea él, nos duele más el haber perdido, simplemente eso”, finalizó el atacante.