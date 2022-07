Henry Martín es tan duramente criticado por afición que tiene que borrar una foto, previo al partido contra Atlas FC.

El jugador del Club América, Henry Martín publicó una fotografía previo al encuentro con los rojinegros con el uniforme de las Águilas.

El futbolista puso “ready” en alusión a que ya estaba listo por disputar el primer partido del Apertura 2022 pero los fans lo tundieron por no ser titular.

Y es que, durante el torneo pasado, solo logró anotar 3 goles lo que ocasionó el desprecio de los fans.

Por eso, Henry Martín no aguantó las críticas y prefirió eliminar la publicación, pues lejos de dar ánimos solo ocasionó que lo tundieran.

Henry Martín (Foto: Twitter)

Henry Martín en el Club América

El torneo pasado, Henry Martín confesó que cayó en depresión por la falta de gol, incluso mencionó que tocó fondo.

“En partidos pasados llegue a caer en desesperación, en desmotivación. En lo anímico te pega durísimo porque no estás acostumbrado a ello. He tocado fondo y no me queda más que seguir trabajando, más abajo no puedo ir”, dijo.

Club América y su debut en el Apertura 2022

El Club América y el Atlas FC se enfrentaron en la jornada 1 del Apertura 2022 el sábado 2 de julio en el Estadio Azteca.

El Club América y el Atlas FC empataron sin goles en un partido con oportunidades para ambos pero con aciertos de Guillermo Ochoa y Camilo Vargas que evitaron la caída de sus marcos.

Los dirigidos por Diego Cocca mostraron un buen funcionamiento dentro del terreno de juego, aunque no fue el resultado esperado.

A pesar de que se esperaba más por ser grandes rivales, no hubo goles durante todo el encuentro y ambos se fueron en ceros en su debut.

