Para Héctor Herrera, Chicharito Hernández debe estar en a Selección Mexicana y le mandó un mensaje a Gerardo Martino, pues asegura que él sí convocaría al jugador.

Héctor Herrera aseguró que Chicharito es el máximo anotador y un referente en el tri, si tuviera el poder para hacerlo, lo llamaría.

“Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la Selección”, dijo.

Asimismo, apeló a su trayectoria, para justificar su presencia en el cuadro tricolor.

“Es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es”, agregó para TUDN.

Héctor Herrera elogia a Carlos Vela

Asimismo, Héctor Herrera considera que Carlos Vela es el mejor jugador mexicano pero depende de él el querer estar en la Selección Mexicana.

Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no”, dijo.

Por otro lado, dijo que trataría de convencerlo de volver pero era algo que no estaba en sus manos.

“Está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos”, concluyó.

Héctor Herrera en el Houston Dynamo

Héctor Herrera enfrentó a la Liga MX en el Juego de Estrellas ahora que milita en el Houston Dynamo.

En ese sentido, Héctor Herrera participó en el Reto de Habilidades y se quejó de que los balones estaban aguados.

“Fue complicado para mí, más de lo que parece porque había unos balones aguados, otros duros, parecían estar inflados diferentes, pero lo importante fue que la gente se divirtió”, sentenció.

