“Guillermo Ochoa quiere ser líder, pero no le alcanza”, dijo Héctor Miguel Zelada, referente histórico del Club América, quien habló sobre el mal momento que vive el conjunto azulcrema.

En entrevista con ESPN, Héctor Miguel Zelada habló sobre la crisis que atraviesa el Club América, equipo que actualmente marcha en la posición 16 del torneo Clausura 2022.

El histórico guardameta de las Águilas aseguró que el equipo actual, dirigido por Santiago Solari, no tiene líderes y que hay jugadores que intentan serlo, pero no les alcanza.

Uno de ellos es Guillermo Ochoa, a quien consideró como un gran portero; sin embargo, señaló que, aunque quiere ser el gran líder del equipo, simplemente no le alcanza.

“Este equipo no tiene peso, no tiene líder positivos. Hay algunos que quieren ser líderes pero no les alcanza. No tienen a Tena, Ortega, Brailovsky. Guillermo Ochoa quiere ser líder, pero no puede, no le alcanza”, dijo.

Guillermo Ochoa (Adrian Macias / Adrian Macias)

Héctor Miguel Zelada sobre lo que necesita un futbolista para jugar en el Club América

Héctor Miguel Zelada, leyenda del Club América, habló sobre lo que necesitan los futbolistas para jugar en el conjunto azulcrema, el equipo más grande del futbol mexicano.

El argentino recordó una frase de José Antonio Roca, quien decía que “para ser jugador del América, había que parecerlo”.

Además, señaló que para ser un futbolista del Club América, no sólo basta con tener condiciones futbolísticas, sino también otras características.

“Para ser jugador del América hay que tener algo más que la capacidad futbolística. Este equipo no tiene peso, no tiene líderes positivos”, señaló para ESPN.

Zelada en juego de homenaje. (CRISTIAN DE MARCHENA / Mexsport)

Club América, sumido en una profunda crisis

El Club América se encuentra sumido en una profunda crisis, una de las peores en su historia, al menos en los torneos cortos, y muestra de ello son los números que registra.

El conjunto dirigido por Santiago Solari marcha en la decimasexta posición, únicamente con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Lo peor es que el equipo ha sido como local, pues no gana en el Estadio Azteca desde octubre del año pasado, lo cual ha hecho enfurecer a los aficionados.

Tras la derrota del sábado pasado ante el CF Pachuca, el América hizo historia negativa al sufrir su tercera derrota en sus primeros tres duelos de un torneo, en la historia del Coloso de Santa Ursula.

Pese a sumar 3 de 9 puntos en esta semana, Santiago Solari se mantiene en el puesto, pero ya hay rumores de que si pierde el sábado frente a Pumas, se irá del equipo.