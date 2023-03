Guillermo Ochoa ha dicho que estaba harto del futbol mexicano, de su ambiente.

El portero del Salernitana de la Serie A de Italia, Memo Ochoa, mencionó que lo mejor que pudo haber hecho es buscar nuevos rumbos, porque en México no estaba muy a gusto .

En entrevista con el portal Marca, el exguardameta del Club América confesó que estaba algo harto del ambiente que se vive en el futbol mexicano.

“ Gano en calidad de vida viviendo fuera de México ”, dijo.

Agregó que era difícil, “salir a la calle. Jugaba en el mejor equipo de México y en la Selección, y era complicado ir a la tienda, con todo lo que representas”.

Además, todo el día, “se habla de fútbol, hay diez programas, diez estaciones, cientos de portales. Aquí estoy más tranquilo”.

Guillermo Ochoa se fue de México por culpa del Club América

Guillermo Ochoa mencionó que ha mejorado su calidad de vida desde que se fue de México.

Su salida del país se debió al poco interés del Club América en renovarle.

“En mi equipo no me definían nada. Pasaban los días y no había nada concreto y así me fui al Mundial”, recuerda.

Así que comenzó a escuchar ofertas “y como no me gusta tener vacaciones en la incertidumbre, llegué a un acuerdo con el Salernitana por seis meses”.

Guillermo Ochoa seguirá en la Selección Mexicana

Finalmente Memo Ochoa confesó que buscará jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

La edad no es impedimento. “Hablé con el técnico (Diego Cocca) y me dijo que la edad no es problema, que él valora la calidad, así que estoy listo para ser llamado”, mencionó el guardameta de 36 años.

Memo Ochoa ha estado con la Selección Mexicana desde la Copa del Mundo de Alemania 2006.

En Qatar 2022 cumplió su quinto Mundial, aunque sólo ha jugado tres.

