André-Pierre Gignac subió una foto a su cuenta de Instagram con la playera de Boca Juniors y ya causó polémica entre sus aficionados.

El atacante francés del Club Tigres publicó una foto portando el jersey del cuadro argentino y aunque no decía nada, la afición “se preocupó” sobre el futuro de su goleador.

Gignac ha declarado ser un aficionado del equipo xeneize y llegó a dejar abierta la posibilidad de defender los colores de Boca Juniors; sin embargo, siempre optó por mantenerse en el Club Tigres.

André-pierre Gignac con la playera de los Tigres (Tomada de Instagram)

André-Pierre Gignac ya rechazó una oferta de Boca Juniors

En 2019, Boca Juniors hizo una seria oferta por él, pero André-Pierre Gignac la rechazó por un tema de lealtad

“La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije que me quería retirar en Tigres, dijo a Reforma en ese entonces.

“La institución se puede arreglar, ¿pero a la gente qué le digo? No soy un traidor y no puedo hacer eso. Era una traición para ellos que me han apoyado desde el inicio. Boca me encanta, no voy a mentir”, agregó el francés.

André-Pierre Gignac (Jorge Martinez / MEXSPORT)

André-Pierre Gignac y sus logros con el Club Tigres

Siete años y muchos títulos y récords después, André-Pierre Gignac es hoy en día el jugador más importante del Club Tigres en los últimos años y quizá de la historia.

Los números que el francés ha dejado en el conjunto universitario son arrolladores, no solo en el aspecto individual, sino también en los colectivo, traducido en títulos.

Desde su llegada en 2015, Club Tigres ha ganado mucha relevancia, y en gran medida gracias al impacto que Gignac ha tenido en el equipo.

Títulos de André-Pierre Gignac en el Club Tigres

4 títulos de Liga MX

3 títulos de Campeón de Campeones

1 título de Liga de Campeones de la Concacaf

5 títulos de goleo (3 en Liga MX, 1 en Mundial de Clubes y 1 en Liga de Campeones de Concacaf

